Dreamfall Chapters erscheint am 24. März als Final Cut auch für PS4 und Xbox One. In einem Kickstarter-Update hat sich Entwickler Red Thread Games nun zu den geplanten Optimierungen geäußert, ohne dabei allzu sehr ins Detail zu gehen. Für die Konsolenversionen von Dreamfall Chapters wurden demnach Änderungen an der Optik einiger Charaktere, den Animationen, Musik, Sounds, Shadern, Lichteffekten und nicht zuletzt auch am Gameplay vorgenommen.

Besitzer des PC-Originals müssen sich aber nicht grämen: Sie erhalten kostenlos ein Upgrade auf den verbesserten Final Cut von Dreamfall Chapters. Das fünfteilige Adventure fand erst im Sommer 2016 seinen Abschluss. Episode 1 kam knapp zwei Jahre zuvor auf den Markt. Dreamfall Chapters stellt zugleich das Finale der Adventure-Saga The Longest Journey (zu Deutsch: Die längste Reise) dar, die ihrem Namen wirklich alle Ehre machte: Der Startschuss fiel nämlich bereits im letzten Jahrtausend. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Dreamfall Chapters.

Quelle: Kickstarter