Zoë Castillo, die Protagonistin von Dreamfall Chapters, verfügt über die Fähigkeit des luziden Träumens und reist als Dreamer durch verschiedene Welten. In der ihr zugänglichen Traumwelt Arcadia kann sie ihr Handeln steuern. Sie muss sich immer wieder neuen Aufgaben stellen und folgenschwere Entscheidungen treffen. Wer überlegt, sich das emotionale 3D-Abenteuerspiel für seine Konsole zu kaufen, der kann sich auf dem nun veröffentlichten Trailer "Two Worlds" ein genaueres Bild machen.

Mit dem abschließenden Teil der The Longest Journey-Reihe bieten euch die norwegischen Entwickler von Red Thread Games eine packende Geschichte, deren Verlauf ihr maßgeblich beeinflusst. Was das bedeutet? Entweder dürft ihr euch an positiven Erlebnissen erfreuen - oder euer Handeln ruft eine fatale und zerstörerische Wendung der Geschichte hervor.

Dreamfall Chapters entführt euch insgesamt in drei verschiedene Welten:

ein fantasievolles Zauberreich

eine morbide Traumwelt

und eine futuristische Cyberpunk-Vision

Darin seid ihr zum Erforschen von über fünfzig Orten herausgefordert, an denen ihr euch im Lösen von anspruchsvollen Puzzles und mystischen Rätseln behaupten müsst. Darüber hinaus trefft ihr auf über 100 Charaktere, die in der deutschen Fassung auch synchronisiert wurden. In der bald erscheinenden Konsolenvariante erwarten euch unter anderem verbesserte Licht- und Spezialeffekte, sowie bessere Bewegungsabläufe. Während PC-Spieler ein Update ihrer Version erhalten, können PS4-Besitzer Dreamfall Chapters ab sofort vorbestellen.