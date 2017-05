Wird's ein Spec Ops: The Line-Nachfolger? Oder doch eher was ganz anderes? Noch ist nichts bekannt über Yager Developments neues Spiel. Nur eines ist sicher: Das deutsche Studio arbeitet an gleich an mehreren Projekten - parallel zur Entwicklung des Free2Play-Titels Dreadnought für Publisher Greybox. So viel verriet Game Director Peter Holzapfel der Redaktion von PC Games bei einem Studiobesuch in Berlin.

Mit über 100 Mitarbeitern verfügt Yager definitiv über genug Mannstärke, um weitere Spiele-Entwicklungen zu stemmen; auch wenn aktuell der Fokus auf dem Dreadnought-Release und der Open Beta liegt.

Yager Developments erstes Spiel hörte ebenfalls auf den Namen Yager und erschien 2003. Zwei Jahre später folgte die Auftragsarbeit Aerial Strike: Low Altitude - High Stakes, bevor schließlich sieben Jahre später das bislang größte Projekt der Berliner vollendet wurde. Der Anti-Kriegs-Shooter Spec Ops: The Line heimste 2012 viel Lob für seine Geschichte ein. Allerdings war die Entwicklungsphase von mehreren Verschiebungen gekennzeichnet. Ein Spec Ops-Sequel hielt Yager 2014 noch für extrem unwahrscheinlich, weil die Mehrheit der Spieler keine Lust auf solch "schwere Kost" habe.

Das deutsche Studio Yager hat daraus seine Schlüsse gezogen, mit Dreadnought versucht man, am Multiplayer-Markt Fuß zu fassen und mit Mikrotransaktionen Geld zu verdienen.