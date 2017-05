Keine Hoffnung mehr für Singleplayer-Fans: Dreadnought wird bei Release definitiv keine Einzelspieler-Missionen enthalten. Das bestätigte Entwickler Yager in Form von Game Director Peter Holzapfel jetzt noch einmal im Interview mit PC Games. Zuvor war lange Zeit die Rede von vagen Plänen für Solo-Inhalte im Multiplayer-Actionspiel der Macher von Spec Ops: The Line.

Dreadnought: Solomodus gestorben; keine Story-Kampagne geplant (1) Quelle: Yager Allerdings will man künftige Beta-Updates für Dreadnought mit PvE-Modi (im Gegensatz zum Spieler-vs-Spieler-Kampf im PvP) nicht grundsätzlich ausschließen. So hat Yager etwa den Havoc-Modus entwickelt, eine Koop-Spielvariante, die vorerst exklusiv in der PS4-Version von Dreadnought spielbar ist. Wann ein PC-Release erfolgt, ist aktuell unklar.

Das Weltraum-Kampfspiel mit Multiplayer-Fokus soll im Sommer in die Open Beta starten. In Dreadnought kommandiert ihr riesige Weltraumpötte mit zahlreichen Waffensystemen - die steuern sich ähnlich wie die Schlachtkreuzer in World of Warships. Beim Team Deathmatch kämpfen zwei Gruppen mit je acht Spielern gegeneinander - inklusive Respawns nach dem virtuellen Ableben. In Team Elimination heißt ein Abschuss dagegen, dass der Spieler nicht wieder mit seinem Startschiff in die Partie einsteigen darf - sondern nur als kleiner Jäger oder Bomber. Weitere Modi und die über 50 Schiffe sollen mehr taktischen Tiefgang versprechen. Dreadnought ist kostenlos spielbar, enthält aber einen Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen für kosmetische Gegenstände und XP-Booster.