Yagers neues Online-Actionspiel Dreadnought erhält doch noch PvE-Inhalte: Ein Koop-Modus namens Havoc erlaubt vier Spielern den Kampf gegen KI-Raumschiffe. Die Feinde greifen in Wellen an, mit erfolgreichen Abschüssen verdienen die Spieler Punkte. Zwischen den Runden können diese gegen Upgrades eingetauscht werden - ein typischer Horde-Modus à la Gears of War. Doch Dreadnoughts Havoc-Modus ist nicht für alle Beta-Spieler frei zugänglich: Der PC-Release der Koop-Partien liegt vorerst auf Eis, weil es sich dabei um ein exklusives Extra für die PS4-Version von Dreadnought handelt. Im Gespräch deuteten die Yager-Verantwortlichen aber an, dass es sich lediglich um eine zeitliche Exklusivität handelt - die PC-Version des World of Warships-ähnlichen Multiplayer-Spiels dürfte den Koop-Mdus in einigen Monaten nachträglich erhalten.

Derzeit läuft bei Dreadnought die Closed Beta für PC und PS4 - Ende Juni 2017 soll diese Phase der Entwicklung abgeschlossen sein. Danach will Yager die Open Beta starten; für das Free2Play-Spiel Dreadnought würde das einem handelsüblichen Release gleichkommen. Anschließend will das Berliner Studio, das zuletzt durch seinen Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line für Aufsehen sorgte, mittels Mikrotransaktionen und einem Ingame-Shop Geld in Dreadnought verdienen. Eine Solo-Kampagne gibt's übrigens nicht.