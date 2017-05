Mit Dreadnought steht für den deutschen Entwickler Yager eine Zäsur an. Das Berliner Studio macht nach Vollpreisspielen wie Spec Ops: The Line zum ersten Mal einen Free2Play-Titel - inklusive Item-Shop mit Mikrotransaktionen. In Dreadnought können Spieler gegen echtes Geld Verschönerungen für ihre Raumschiffe kaufen sowie Booster für schnelleres Sammeln von Erfahrungspunkten. Zu diesem Zweck gibt es mehrere Währungen im Spiel. Silber verdient ihr euch durch Abschüsse und erfolgreich abgeschlossene Multiplayer-Partien. Gold dagegen ist eine Premium-Währung, sie kostet Geld. Ebenfalls harte Währung wird für den Umtausch von mit einem voll ausgerüsteten Schiff gesammelten Erfahrungspunkten in sogenannte "Free XP" benötigt. Diese lassen sich sodann für das Freischalten neuer Technologien auf allen anderen der über 50 Raumpötte verwenden.

Dreadnought-Game Director Peter Holzapfel vergleicht das System mit World of Tanks und den anderen Spielen von Free2Play-Gigant Wargaming. Angesichts des kostenlosen Downloads von Yagers neuem Spiel Dreadnought erklärt er mit Blick auf die Mikrotransaktionen im Interview: "Wir müssen damit unser Geld verdienen." Dazu soll auch der Verkauf von Item- und Boni-Paketen beitragen, alle davon kosmetischer Natur. Dreadnought bietet darüber hinaus zwar auch sogenannte "hero ships" mit besonders dicker Ausrüstung an - allerdings könnt ihr euch die Items wie Waffen und Perks dieser Heldenschiffe auch separat zusammenstellen; wer Geld ausgibt, sichert sich nur exklusiv den Skin des Superschiffes.

Zuletzt könnt ihr im Dreadnought-Shop dann auch noch den Elite-Status für euren Charakter freischalten, indem ihr ein paar Euros investiert. Mit einem Elite-Konto erhaltet ihr standardmäßig XP-Booster und auch eure Ingame-Freunde bekommen kleinere Boni, ganz ohne eigenen Elite-Status.

Dreadnoughts Open-Beta-Test soll im Sommer starten, der finale Release auf PC und PS4 ist für 2017 geplant. Eine Xbox-One-Version gibt es nicht. Dafür erhalten Besitzer einer Playstation 4 Zugang zu einem Koop-Modus für vier Spieler. Weitere PvE-Inhalte könnten folgen, darunter aber keine Solo-Kampagne.