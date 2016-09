Erscheint das vielversprechende MMORPG Dragon's Dogma Online auch bei uns? Das Online-Rollenspiel, das erst kürzlich in Japan veröffentlicht wurde, wünschen sich auch viele westliche Spieler. Doch eine Ankündigung blieb bisher aus.

Während des jährlichen Geschäftsreports von Capcom sprach Director Kento Kinoshita über das MMO. Man arbeitet derzeit an Staffel 2 des Spiels und hat sogar schon Pläne für eine dritte Staffel. Was einen Release im Westen angeht, so würde Kinoshita das Spiel schon gerne in anderen Ländern veröffentlichen. Allerdings möchte man zuvor sicherstellen, dass die japanische Version auf einer soliden Basis beruht. Im Westen würde es sehr viele Onlinespieler geben, die natürlich für das MMORPG interessant sind. Man werde über eine Veröffentlichung im Westen nachdenken, aber zuerst muss man sich um die japanische Fassung kümmern.

Damit ist ein Start hierzulande zwar noch nicht bestätigt, er ist aber auch nicht ausgeschlossen und ist etwas, worüber man bei Capcom nachdenkt. Damit dürfen alle Fans der Dragon's Dogma Reihe weiter hoffen.

