Dragon's Dogma: Dark Arisen - Überraschend für PS4 und Xbox One angekündigt

Capcom hat Dragon's Dogma: Dark Arisen überraschend für aktuelle Heimkonsolen angekündigt. Im Herbst dieses Jahres soll das Rollenspiel für PS4 und Xbox One erscheinen. Von einer durchaus ebenfalls denkbaren Fassung für Nintendo Switch ist bislang keine Rede. Bildmaterial gibt es noch nicht. Allerdings dürfte Dragon's Dogma: Dark Arisen grafisch wohl dasselbe Niveau bieten wie die bereits seit Anfang 2016 erhältliche PC-Version. Über etwaige Optimierungen für PS4 Pro und, die dann mutmaßlich verfügbare, Xbox One Project Scorpio ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Die originale Variante von Dragon's Dogma ist schon vor inzwischen ziemlich genau fünf Jahren für die damalige Konsolengeneration erschienen. Dragon's Dogma: Dark Arisen enthält alle nachträglich veröffentlichten Inhalte. Man könnte also mit Fug und Recht von einer Game of the Year Edition sprechen. Hin und wieder gibt es Gerüchte über einen möglichen Nachfolger, also Dragon's Dogma 2. Offiziell ist bislang aber nichts. Die Ankündigung von Dragon's Dogma: Dark Arisen für PS4 und Xbox One beweist aber, dass Capcom das RPG-Franchise zumindest nicht ganz vergessen hat. Vielleicht gibt es ja schon Mitte Juni auf der E3 2017 Neuigkeiten zu Dragon's Dogma 2.

