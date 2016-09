Dragon Quest Builders: ​Minecraft trifft Dragon Quest - Trailer stellt das Spiel vor

18.09.2016 um 10:15 Uhr Was ist Dragon Quest Builders? Diese Frage beantwortet der "101"-Trailer zum kommenden Ableger der Dragon Quest-Reihe, der deutlich an Minecraft erinnert. Das Video zeigt Sammeln, Craften und Bauen. Dragon Quest Builders erscheint am 14. Oktober für Playstation 4 und PS Vita

Mehr zu Dragon Quest Builders findet ihr auf unserer Themenseite.