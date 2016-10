Dragon Quest Builders: Minecraft-Alternative ab Freitag für PS4 erhältlich

Am 14. Oktober ist es soweit: An diesem Freitag erscheint Dragon Quest Builders auch im Westen für PS4 und PS Vita (nicht aber PS3). Im Herkunftsland Japan ist die Alternative zum Megaseller Minecraft schon seit Anfang des Jahres erhältlich. Im Vergleich zum offensichtlichen Vorbild bietet Dragon Quest Builders deutlich mehr Story. Die spielt in einer alternativen "Was wäre wenn"-Variante von Dragon Quest (1). Dem Helden ist es nicht gelungen, den bösen Dragonlord zu besiegen, so die Prämisse. Als neuer Held besteht die Aufgabe des Spielern in Dragon Quest Builders nun darin, das zerstörte Königreich Alefgard wiederauferstehen zu lassen.

Beim Gameplay sind die Parallelen zu Minecraft dann aber spätestens unübersehbar. In der ebenfalls (wenn auch nicht ganz so) riesigen Sandbox-Welt von Dragon Quest Builders müssen unter anderem Materialien gesammelt, Gegenstände hergestellt und vor allem natürlich Gebäude errichtet werden. Fehlen wird ein Multiplayer-Modus - egal ob lokal oder online. Ein solcher war ursprünglich geplant, wurde dann aber aus unbekannten Gründen doch wieder von Hersteller Square Enix gekippt. In einem möglichen Nachfolger könnte das Feature aber zu finden sein, heißt es. Direkt unterhalb könnt ihr euch den brandneuen Launch-Trailer zu Dragon Quest Builders ansehen.