In Tokio fand am 17. und 18. Dezember 2016 das Jump Festa 2017 statt. Neben verschiedenen Ankündigungen in den Bereichen Anime und Manga, stellen hier auch unterschiedliche Entwicklerstudios ihre Neuheiten in der japanischen Hauptstadt vor. In diesem Jahr präsentierte Publisher Square Enix unter anderem viele neue Details und Videos zum kommenden Dragon Quest 11: In Search of Departed Time. So durften sich Fans auf neue Gameplay-Szenen aus der Fassung für PlayStation 4 sowie Nintendo 3DS freuen, die Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt.

Darüber hinaus wurden die offiziellen Beschreibungen zum Protagonisten sowie einem Mitglied der Gruppe bekannt gegeben. Demnach handelt es sich beim Hauptcharakter um einen jungen Mann, der in einem ruhigen Dorf mit dem Namen Ishi lebt. Am Tag seines 16. Geburtstages startet er sein großes Abenteuer und erhält im Verlauf der Geschichte Unterstützung von seinem Begleiter Camus. Neben dem Gameplay hat Publisher Square Enix zudem die offizielle Intro-Sequenz des Rollenspiels veröffentlicht.



Dragon Quest 11: In Search of Departed Time erscheint im Jahr 2017 für PlayStation 4 und Nintendo 3DS. Zudem soll das Rollenspiel auch für die im März 2017 erscheinende Nintendo Switch erscheinen. Weitere Meldungen zu Dragon Quest 11 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gematsu