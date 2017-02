Dragon Age: Knight Errant - Fünfteilige Comic-Serie angekündigt

Dark Horse Comics und das Entwicklerstudio BioWare haben für das Jahr 2017 einige gemeinsame Projekte geplant. Nun wurde mit Dragon Age: Knight Errant eine fünfteilige Comic-Reihe angekündigt, die sich um den Elfen-Dieb Vaea dreht. Die Geschichte aus dem Rollenspiel-Franchise wird ab dem 10. Mai 2017 im Handel erscheinen. Vaea erreicht in der Story die Stadt Kirkwall (Die Stadt der Ketten), um sich mit dem bekannten Charakter Varric Tethras (Dragon Age 2, Dragon Age: Inquisition) zu treffen.

Die Geschichte wurde von Nunzio DeFilippis und Christina Weir geschrieben - das Art-Design stammt von Fernando Heinz. Auf der Internetseite von Polygon gibt es zudem einen ersten kleinen Einblick in Dragon Age: Knight Errant. Erst am vergangenen Dienstag wurde eine Seite aus dem kommenden Dark Horse-Comic Mass Effect: Discovery veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein weiteres Projekt, das in Zusammenarbeit mit BioWare entsteht. Der Comic wird am 12. April 2017 erschienen - wenige Tage nach dem Launch von Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017.

Quelle: Polygon