Dragon Age 4: Entwickler von Sunless Sea bestätigt das RPG

Nachdem die Science-Fiction-RPG-Reihe Mass Effect nach den nicht ganz so positiven Kritiken an Mass Effect Andromeda offenbar derzeit auf Eis liegt, steht natürlich die Frage im Raum, wie Bioware und Electronic Arts mit Dragon Age umgehen.

Dem Entwickler des Indiespiels Sunless Sea, Alexis Kennedy, zufolge, befindet sich momentan ein weiteres Spiel in der Serie in Arbeit. Vor einiger Zeit wurde Alexis von Bioware angeheuert, um an einem mysteriösen Spiel mitzuarbeiten. Nachdem ihn der Produzent der Dragon-Age-Serie, Mark Darrah, über Twitter im Team begrüßte, ist es für ihn nun eigentlich klar, dass schon viele wissen, an welchem neuen Titel er mitarbeitet. Es ist ein ein Spiel im Dragon-Age-Universum.

Interessanterweise vermeidet es Alexis Kennedy, es Dragon Age 4 zu nennen. Es könnte also auch ein Spin-Off sein, das in derselben Fantasywelt spielt. Alexis erklärt, dass er momentan große Freiheiten genießt, an einem separaten Teil der Story zu arbeiten, der nicht direkt mit der Hauptgeschichte zusammenhängt. Wer seine früheren Arbeiten kennt, der könne sich schon denken, in welche Richtung die Geschichte gehen wird. Seine Story basiere auf einem Teil der Hintergrundgeschichte von Dragon Age, die bisher wenig Beachtung gefunden hat. Jede Quests arbeitet er an etwa vier Tagen aus. Zunächst überlegt er sich die grundlegende Geschichte, dann wird das "Skelett" der Quests beschrieben, das er anschließend mit allem was dazugehört - inklusive Dialogen - ausarbeitet und zum Schluss wird alles nochmal durchgegangen und überprüft, um alle Eventualitäten abzudecken. Daraufhin wird alles im Dragon-Age-Team untereinander geteilt, um Feedback zu sammeln. Dabei wird jedes Werk laut Alexis Kennedy geradezu komplett auseinander genommen. Er schätzt, dass seine Arbeit am Spiel derzeit etwa zur Hälfte abgeschlossen ist.

Das neue Dragon-Age-Spiel wird aber noch eine lange Zeit in Arbeit sein, selbst, wenn Alexis mit seinem Anteil schon längst fertig ist. Das heißt, das Spiel befindet sich noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase, weswegen es wohl auch noch nicht offiziell von Bioware angekündigt wurde. Kennedy erwähnt, dass er den DLC Trespasser von Dragon Age: Inquisition fantastisch fand, was den Verdacht nahe legt, dass das neue Spiel eventuell daran anknüpfen wird. Wann wir mehr zu Dragon Age 4 erfahren, steht derzeit noch in den Sternen.

Quelle: Eurogamer