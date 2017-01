Dragon Age 2: Umstieg auf Frostbite sorgte für Einstellung des Addons

Seit Dragon Age: Inquisition ist nun bereits einige Zeit vergangen und Dragon Age 2 liegt noch weiter zurück. Im März jährt sich die Veröffentlichung der Story um Hawke, den Champion von Kirkwall, bereits zum sechsten Mal. Für das überhastet veröffentlicht wirkende Rollenspiel mussten die Entwickler damals viel Kritik einstecken. Die Arbeiten an neuen Inhalten wurde nach zwei DLCs vorzeitig abgebrochen. Die geplante "Exalted March"-Erweiterung wurde nie verwirklicht. Dennoch scheint einige Fans das Thema auch heute noch nicht los zu lassen, was den Creative Director der Dragon Age-Reihe, Mike Laidlaw, nun dazu veranlasst hat, auf Twitter ein paar Details zu den damaligen Entscheidungen zu verraten.

"Zuallererst. Warum haben wir [das Addon] eingestellt? Es ist leicht anzunehmen, dass es was mit den Reaktionen auf Dragon Age 2 zu tun hat, aber das ist nicht so. Es war der Wechsel auf die Frostbite-Engine", schreibt Laidlaw. Dem Team habe sich damals die Möglichkeit geboten für künftige Projekte diese neue Engine zu übernehmen. Da diese jedoch noch nie "RPG Stuff" umzusetzen hatte, stand viel Arbeit vor dem Team. Der Versuch Exalted March und den Engine-Wechsel umzusetzen, hätte Nachteile für beide Projekt mit sich gebracht. Also entschied Executive Producer Mark Darrah die Arbeiten an der Erweiterung einzustellen und die Kräfte auf das zu richten, aus dem später dann Dragon Age: Inquisition hervorgehen sollte.

Mike Laidlaw mit einem T-Shirt, auf dem ein Hinweis zur Region Estwatch versteckt war. Quelle: Twitter / Mike Laidlaw Viel weiter als über die Konzeptphase hinaus habe es Exalted March nicht geschafft, erklärt Mike Laidlaw. Die Erweiterung sollte die Story rund um das rote Lyrium weiter verfolgen. Während die Kirche ziemlich aufgebracht über die Vorgänge in Kirkwall war, begannen die Qunari die chaotischen Freien Marchen anzugreifen. So sollte es wieder an Hawke hängen bleiben, dafür zu sorgen, dass die Dinge nicht völlig außer Kontrolle geraten. Dabei sollte sich der Held mit Starkhaven und den Piraten der Armada zusammenschließen. Während eines Panels auf der PAX West trugen die Entwickler sogar schon T-Shirts mit einem Galgenmännchen-Hinweis auf die Region Estwatch, wo die Missionen rund um die Felicisima Armada stattfinden sollten.

Man hätte einige interessante Geschichten zu erzählen gehabt. So sollte der Spieler zum Beispiel mehr über die Familie von Sebastian erfahren, den Herrschern des Stadtstaates Starkhaven. Mike Laidlaw ist allerdings der Überzeugung, dass die Einstellung die richtige Entscheidung war, um sich auf die neue Engine und damit den Nachfolger zu konzentrieren. Einige der Ideen aus Exalted March wurden in den nachfolgenden Romanen Asunder sowie The Masked Empire aufgegriffen. Diese führten wiederum zu den Ereignissen von Dragon Age: Inquisition, dass rund drei Jahre nach der Einstellung des Addons für Dragon Age 2 veröffentlicht wurde.

Quelle: Mike Laidlaw (Twitter)