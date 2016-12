Double Dragon 4: Erster Trailer zum Beat 'em Up für PC & PS4

Die "Beat 'em Up"-Reihe Double Dragon gehört zu den populärsten ihres Genres, und reicht bis ins Jahr 1987 zurück. Zu diesem Zeitpunkt machten die Prügelspiele zunächst die Arcade-Hallen unsicher, bevor sie auch für Nintendos und Segas Konsolen umgesetzt wurden. Genre-Fans dürfen sich nun auf den 30. Januar 2017 freuen: Pünktlich zum 30. Jubiläum will der japanische Entwickler und Publisher Arc System Works Double Dragon 4 herausbringen. Die vierte Ausgabe verspricht die üblichen Schlägereien in nostalgischer 8-bit-Optik, und soll an die Handlung von Double Dragon 2 aus dem Jahr 1988 anknüpfen. Das Studio hat heute einen Trailer veröffentlicht, der uns in fast zwei Minuten auf das Beat 'em Up einstimmen soll.

Zwar lehnt sich Double Dragon 4 optisch sowie spielerisch offenbar sehr an seine Vorfahren aus der Achtzigerjahren an, doch soll es auch Neuerungen geben. Jeder Modus soll zudem gleichzeitig zu zweit spielbar sein. Das Entwicklerteam ist derweil nicht unerfahren in puncto Double Dragon: Mit an Bord befinden sich Produzent Takaomi Kaneko, Director Yoshihisa Kishimoto und weitere Namen, die schon für das erste Double Dragon aus dem Jahr 1987 verantwortlich zeichneten. Double Dragon 4 erscheint für PlayStation 4 und die Distributionsplattform Steam auf dem PC. In Japan soll das Spiel 800 Yen kosten, was knapp 7 Euro entspricht. Für weitere Informationen haltet ihr auch in Zukunft unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Via Gematsu