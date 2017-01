Doom (Classic): Sex mit Dämonen dank Mod

Rule 34 hat erneut zugeschlagen, dieses Mal beim altehrwürdigen Shooter-Klassiker Doom von id Software aus dem Jahr 1993. Wer sich heute nach mehr als 25 Jahren nach dem Release des Games immer noch an sexuellen Fantasien ergötzt und gerne mal den digitalen Beischlaf mit den Dämonen aus der Hölle tätigen will, dem wird nun mit einer entsprechenden Mod abgeholfen. Sexy oder anregend ist das Ganze zwar in unseren Augen nicht, da es sich um nicht mehr als digitalen Pixelbrei nach heutigen Standards handelt, aber nun denn. Für jeden Geschmack ist auf dieser Welt etwas dabei und es steht jedem frei zu entscheiden, ob er die Mod gut findet oder nicht.

Wie dem auch sei, besagte Sex-Mod für Doom hebt den Shooter auf ein ganz neues Level. Es wird von diversen Sexualpraktiken berichtet, die der Doomguy mit den verschiedensten Monstern aus dem Spiel betreiben kann. Fellatio oder Doggystyle sind nur einige Beispiele. Diese und noch mehr explizite Szenen sind das Resultat der Mod, welche den Kern des Spiels umstrickt. Anstelle, wie bisher gewohnt, die digitalen Scheusale zu einer Ladung Pixelblut und -grütze zu verwandeln, schießt man sich nach der Installation mit einer Lovegun durch die Level, bezirzt damit die Feinde und landet anschließend im Bett oder in zahlreichen anderen sexuellen Posen mit ihnen.

Wenn ihr weitere Details zur besagten Mod wissen wollt, so besucht einfach PC Gamer (siehe Link in der Quelle), die das Ganze in einer enormen Detailfülle erklären und auch mit entsprechenden sowie sehr expliziten Bildern untermauern, die wir an dieser Stelle nicht verwenden. Gezeigtes Material ist definitiv nicht sicher für die Arbeit (NSFW) und sollte mit Bedacht angeschaut werden. Direkt zum Download der Sex-Mod für Doom geht es hier entlang. Was ihr von dieser Sex-Mod für Doom haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb der Zeilen mitteilen! Mehr zu Doom findet ihr auf unserer entsprechenden und umfangreichen Themenseite.

Quelle: PC Gamer