Doom: Update 4 bringt Arcade-Modus - Trailer und alle Infos zum neuen Patch

Doom hat einen neuen Patch spendiert bekommen. Mit dem großen Update 4 erweitern die Entwickler den Ego-Shooter unter anderem um einen Arcade-Modus. In dieser Variante spielt ihr den Singleplayer-Modus mit sämtlichen Waffen, Runen und Ausrüstungsverbesserungen - alles ist freigeschaltet. Dank einer Rangliste messt ich euch mit Spielern aus der ganzen Welt. Fans freuen sich außerdem über klassische Doom-Module für den Snapmap-Editor. Damit könnt ihr Karten erstellen, die Grafikelemente aus historischen Doom-Oldies enthalten.

Das Team von id Software hat bei der Gelegenheit einige klassische Karten nachgebaut, die zum Download bereitstehen. "Wir können's kaum abwarten, die neuen Kreationen zu sehen, die ihr mit den klassischen Modulen basteln werdet", teilen die Entwickler mit. Außerdem sei es nach der Installation von Update 4 einfacher, gespielte Karten zu bewerten und kommentieren. Ihr könnt mit dem neuen SnapFeed außerdem die Aktivitäten bestimmter Autoren abonnieren, damit ihr keine Änderungen oder Updates für deren Karten verpasst.

Zwei neue Mehrspieler-Modi bringt das kostenlose Update 4 für Doom ebenfalls mit sich. Bei Besessenheit tritt ein Team von Marines gegen mehrere von Spielern gesteuerte Schleicherdämonen an. Erlegte Marines respawnen als Schleicher, wodurch der Druck auf die verbleibenden Marines stets zunimmt. In Blutsturm müsst ihr die Blutsturm-Anzeige beachten, um respawnen zu können. Im Laufe der Zeit wird euer Vorrat automatisch verringert. Bildschirmtode solltet ihr tunlichst vermeiden, denn dann gibt's einen heftigen Abzug. Kills und Assists füllen die Anzeige dagegen wieder auf. Je länger eine Partie dauert, umso schneller wird die Blutsturm-Energie abgezogen, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Die Liste mit allen Änderungen in Update 4 für Doom findet ihr unter diesem Link. Der Patch lässt sich für PC, PS4 und Xbox One herunterladen.