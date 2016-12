Im Mai brachten Entwickler id Software und Publisher Bethesda ein neues Doom auf den Markt - ein Spiel, das nicht nur viele Kritiker und Spieler positiv überraschte, sondern auch einer langen Entwicklungszeit entsprang. Ganze zwölf Jahre liegt das vorangegangene Doom 3 immerhin zurück, eine Zeit, in der id Software zwar auch das im Jahr 2011 veröffentlichte Rage hervorbrachte, generell aber eine augenscheinlich eher geringe Produktivität vorzuweisen hatte. Das liegt daran, dass id insgeheim an Doom 4 arbeitete, mit ersten Ergebnissen aber so unzufrieden war, dass das Projekt eingestampft und zurück ans Zeichenbrett gebracht wurde. In seiner neuen Dokumentation über die Entstehung von Doom (2016) führt Danny O'Dwyer, Betreiber des YouTube-Kanals Noclip, Interviews mit führenden id-Entwicklern und beleuchtet nicht zuletzt auch die Geschichte des fehlgeleiteten Doom 4 - inklusive nie zuvor veröffentlichter Gameplay-Ausschnitte.



Offenbar war Doom 4 nämlich auf dem besten Wege, eine Art Call of Duty mit Doom-Elementen zu werden. Zombies, Dämonen, Schrotflinten - die Altbekannten waren definitiv an Bord, mussten sich allerdings trägerem und deutlich storygetriebenerem Gameplay unterwerfen. Bis id Software das Projekt vollständig umkrempelte, und unter dem schlichteren Namen Doom zu alten Tugenden zurückführte: weitläufigen Arealen, brachiale Waffen und Dutzenden Dämonen, die dem Spieler gleichzeitig an den Kragen wollen. Der Abschnitt zu Doom 4 im Video beginnt bei Zeitmarke 12:20. Für mehr rund um Doom besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

Via Gameinformer