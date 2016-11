Doom: Fan lässt Ego-Shooter auf Mac Book Pro Touchbar laufen

Ein Doom-Fan hat es geschafft, den Ego-Shooter Doom auf der Touch Bar eines Mac Book Pro spielbar zu machen. Zwar ist auf dem winzigen Display kaum etwas zu erkennen, trotzdem zeigt die Aktion, was auf dem Apple Gadget alles möglich ist. Ob der User Doom auf dem Display wirklich durchspielen konnte, ist zwar nicht bekannt, aber höchst unwahrscheinlich. Die Touch Bar ist extrem lang und nur minimal hoch, das Bild wirkt sehr verzerrt und gestreckt. Ein richtiges Spielen ist in diesem Fall natürlich nicht möglich. Der Nutzer möchte nur demonstrieren, welche Möglichkeiten die Touch Bar bietet, auch wenn Apple diese Art der Programmierung sicher nicht vorgesehen hat.

Unter normalen Umständen werden auf der Touch Bar des neuen Mac Book Pro Buttons für verschiedene Apps angezeigt. So lassen sich zum Beispiel Emojis in iMessage oder anderen Chat-Programmen sowie Social-Media-Anwendungen einblenden, die sich dynamisch anpassen können. Spiele oder anderes Bewegtbildmaterial kann die Touch Bar normalerweise nicht darstellen. Allerdings sind findige Nutzer immer wieder in der Lage, die von Apple vorgegebenen Restriktionen zu umgehen.

Das Video, das Doom auf der Mac Book Pro Touch Bar zeigt, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen im YouTube-Video-Stream ansehen. Wie findet ihr die Aktion? Total überflüssig oder witziger Gag? Hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen. Weitere Infos zum Mac Book Pro lest ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Alls Artikel zum Ego-Shooter Doom und seinen 2016er-Nachfolger gibt's nach einem Klick auf den Link.