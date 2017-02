Donkey Kong 64: Spieler entdeckt nach 17 Jahren neue Münze

17 Jahre nach der Veröffentlichung von Donkey Kong 64 sind Spieler auf ein Geheimnis gestoßen. Der Speedrunner Isotarge hat einen bislang geheimen Taler im Jump and Run-Klassiker für das Nintendo 64 entdeckt. Dabei stieß er eher durch einen Zufall auf das Item. Bei einer Analyse seiner Speicherstände fiel ihm auf, dass er im Level Fungi Forest nicht alle Regenbogenmünzen gefunden habe. Mit einer entsprechenden Software habe er schließlich herausgefunden, um welchen Taler es sich handelt, der den Zähler auf insgesamt 977 Münzen im Donkey-Kong-Abenteuer ansteigen lässt.

Wie auch die anderen Regenbogenmünzen versteckt sich der bislang geheime Taler unter einem Erdhügel, der mit einer "Slam Attack" weggefegt werden will. Allerdings platzierten die Entwickler den Schutthaufen im hohen und dichten Pixelgras, was das Entdecken erheblich erschwert. Dass ein Spieler die Münze in den vergangenen Jahren durch Zufall aufspürte, lässt sich nicht ausschließen. Der konkrete Fundort wurde allerdings erst jetzt bekannt. Entsprechend wirkt sich die Münze auf die Speedrunner-Community aus: Bisherige Speedruns, die sich auf das Sammeln der Items in Donkey Kong 64 spezialisierten, sind hinfällig, wie Speedrunner auf Twitter erklären. Die 101-Prozent-Runs bleiben davon unbetroffen. Die Infos zum Münzfund in Donkey Kong 64 stammen von Kotaku. Den Fundort zeigt der Speedrunner auf einem über Twitter veröffentlichten Screenshot - den Tweet haben wir nachfolgend eingebunden.

977 coins total now :) pic.twitter.com/s6VYXGesck — Isotarge (@Isotarge) January 28, 2017