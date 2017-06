Wenige Tage vor dem Start der E3 2017 in Los Angeles hat Publisher Square Enix das Kampfspiel Dissidia Final Fantasy NT exklusiv für Sonys PlayStation 4 angekündigt. Der Titel wurde bereits im Februar 2015 in Japan enthüllt und ist dort seit November 2015 in verschiedenen Arcade-Hallen spielbar. Nun wird der Final Fantasy-Ableger jedoch Anfang 2018 auch für Sonys Heimkonsole erscheinen. Mit mehr als 20 verschiedenen Charakteren aus 30 Jahren Final Fantasy-Geschichte können Spieler in 3 vs. 3-Partien online und offline auf unterschiedlichen Karten gegeneinander antreten.

Die Kämpfer sind in insgesamt vier unterschiedliche Klassen (Vanguard, Assassin, Marksman und Specialist) eingeteilt. Zur Auswahl stehen unter anderem Cloud Strife aus Final Fantasy VII, Lightning aus Final Fantasy XIII, Squall Leonhart aus Final Fantasy VIII oder Vaan aus Final Fantasy XII. Zusätzlich zu eurem 3er-Team habt ihr die Wahl aus mehreren Beschwörungen wie Ifrit, Shiva, Ramuh, Odin und mehr. Bis zur Veröffentlichung wird Square Enix weitere Kämpfer bekannt geben. Weitere Details zu Dissidia Final Fantasy NT findet Ihr auf der offiziellen Webseite. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch unterhalb ansehen.