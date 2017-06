Dishonored: Der Tod des Outsiders - E3-Trailer, Infos, Release-Termin

Während der E3 2017-Pressekonferenz kündigt Bethesda einen neuen Dishonored-Ableger an! Das Spiel heißt Dishonored: Der Tod des Outsiders und erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr den ersten Trailer der E3 2017 im Video-Stream. Auch erste Screenshots halten wir für euch in einer Bildergalerie unterhalb dieser Zeilen ebenfalls bereit. Im neuen Serien-Ableger schlüpft ihr in die Rolle von Billie Lurk, einst einer der berüchtigtsten Meuchelmörder von Dunwall. Sie soll den ultimativen Auftrag erfüllen: den Outsider zu töten!

Gemeinsam mit dem alten Mentor Daud macht sich Billie Lurk in Dishonored: Der Tod des Outsiders auf die Jagt. Daud sieht im Outsider die Hauptursache für die massiven Unruhen im Kaiserreich. Auf eurer Reise in die schmutzigsten Ecken Karnacas enthüllt ihr das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft. Weitere News, Enthüllungen sowie Screenshots und Videos von der US-Spielemesse haben wir euch auf unserer prall gefüllten E3-Themenseite zusammengefasst.