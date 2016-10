Dishonored 2: Video zum Aufbau der "epischen" Missionen

16.10.2016 um 17:15 Uhr In diesem neuen Video zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske wird erklärt, wie die Missionen funktionieren. Anders als im Originalspiel hat jede Mission ihre eigenes "episches Thema". Selbst Hand anlegen an Arkanes Stealth-Sequel dürfen wir in einem knappen Monat. Dishonored 2 erscheint am 11. November für PC und Konsolen.

