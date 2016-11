Dishonored 2: Test mit erster Wertungstendenz - Kaufen oder warten?

Wir haben Dishonored 2 gespielt - schon vor Release. Unser Test mit finaler Wertung wird aber noch bis Montag auf sich warten lassen - wir wollen uns die nötige Zeit für eine Bewertung nehmen. Doch wie versprochen gibt's im folgenden Dishonored 2-Artikel schon mal erste Eindrücke zur Review-Version - und eine vorsichtige Warnung für PC-Käufer.

Dishonored 2 im Test: Erstes Technik-Fazit

Es hätte so schön werden können. Die PC-Version von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske macht vieles richtig. Das Grafikmenü bietet etliche Einstellungsmöglichkeiten, es werden 21:9-Auflösungen unterstützt und das Interface (inklusive Field of View) sowie die Tastenbelegung lassen sich genauso komfortabel anpassen wie im herausragenden Vorgänger. Aber die PC-Version macht auch vieles falsch, denn sowohl im PC Games-Test als auch bei den Steam-Reviews und den Benchmarks anderer Redaktionen zeichnet sich ein deutliches Bild: Dishonored 2 hat am PC mit Performance-Problemen zu kämpfen.





Dishonored 2: PC-Test mit Technik-Tücken, erster Ausblick auf die Wertung - Jetzt schon kaufen oder auf Patches warten? (9) Quelle: PC Games Die können zuweilen sehr heftig ausfallen und scheinen vor allem Rechner zu betreffen, die zwar die minimalen Systemanforderungen erfüllen, nicht aber die empfohlenen. Demnach zeichnet sich die verwendete Void-Engine durch einen hohen Speicherhunger aus, der bei Grafikkarten mit weniger als 4 GB (und dazu zählt auch die Geforce GTX 970 mit effektiv 3,5 GB schnellem RAM) zu massiven Performance-Einbußen führen kann, aber offenbar nicht muss. Dishonored 2 hat dadurch auch unter der Full-HD-Auflösung mit 1920x1080 Pixel zuweilen ganz schön damit zu kämpfen, eine konstante Bildrate zu gewährleisten.

Tatsächlich sprangen in unseren Dishonored 2-Tests mit Mittleklasse-Hardware die Fps-Zahlen munter hin und her - von erst 90 auf 40 und schließlich sogar unter 30 Frames per Sekunde, oftmals abhängig von der Blickrichtung. Verschärft wird die Lage noch durch eine sprunghafte Maussteuerung, deren Empfindlichkeit allem Anschein nach an die Framerate gebunden ist. Bei schwankender Performance führt das dazu, dass Dishonored 2 praktisch unspielbar ist - so beobachtet auf einem Core i5 4690 mit 3,5 GHz, 8 GB RAM und Geforce GTX 970. Dabei brachte selbst das Herunteregeln der Details auf die niedrigste Einstellung kaum Linderung; ein untrügliches Zeichen dafür, dass Dishonored 2 schlecht optimiert ist.

Dishonored 2: PC-Test mit Technik-Tücken, erster Ausblick auf die Wertung - Jetzt schon kaufen oder auf Patches warten? (2) Quelle: PC Games Da sich solche Berichte aktuell eher mehren als zurückgehen, sprechen wir für die PC-Version von Dishonored 2 vorläufig eine sanfte Kaufwarnung aus und raten dazu, detaillierte Benchmarks unserer Schwesternredaktion PC Games Hardware abzuwarten. Außerdem empfehlen wir dringend, die aktuellsten Treiber von Nvidia und AMD zu verwenden, falls ihr euch doch für einen Kauf von Dishonored 2 zum Release entscheidet. Ob der Day-One-Patch noch Auswirkungen auf unsere Performance-Test haben kann, ist nicht ganz klar; zumindest in der getesteten PS4-Version war er bereits enthalten. Ob das auch für die PC-Version gilt, ist aktuell unbekannt.

Optisch keine große Verbesserung

Die Grafik rangiert dabei selbst in Ultra-Einstellungen nur unmerklich über der des vier Jahre alten Vorgängers. Entwickler Arkane Studios hat den typischen Dishonored-Stil beibehalten und der setzt teils nun mal auf eher verwaschene Texturen wie aus einem Gemälde. Das soll keine Entschuldigung sein, gerade angesichts der hohen Hardware-Anforderungen hätten wir von der Void-Engine einiges mehr erwartet. Aber die virtuellen Umgebungen im Spiel sind dennoch bildschön; in der Hafen-Metropole Karnaca gibt es pulsierende Farben wo Dunwall aus Teil 1 grau und braun war. Die Levels sind eine Ecke größer als im Vorgänger, auf den öffentlichen Plätzen zwischen den Missionen tummeln sich NPCs, die eigenen Beschäftigungen nachgehen.

Dishonored 2: PC-Test mit Technik-Tücken, erster Ausblick auf die Wertung - Jetzt schon kaufen oder auf Patches warten? (10) Quelle: PC Games Absolut grandios ist die Architektur sowohl der Hauptstadt als auch der separaten Einsatzgebiete. Ausflüge auf Häuserdächer sind nichts Besonderes, wir schlängeln uns durch enge Gassen und von Blutfliegen verseuchte Häuser, schleichen lautlos durch die verlassenen, von Pflanzen überwachsenen Teile eines heruntergekommenen Krankenhauses und verändern im sogenannten Clockwork Mansion gar die Zusammensetzung der Räume. Dishonored 2 kristallisiert sich in Sachen Leveldesign schon nach vier Missionen als eines der Top-Spiele 2016 heraus und übertrumpft selbst noch Deus Ex: Mankind Divided in der Kategorie "Lohnende Item-Verstecke und kleine Geschichten pro Quadratmeter".

Klasse Spielgefühl in Dishonored 2

Wer von Technik-Tücken am PC verschont bleibt oder gleich die (sehr adrette und fast immer flüssig laufende) Konsolenversion auf PS4 oder Xbox One spielt, der wird von Dishonored 2 ohnehin unweigerlich schwer beeindruckt sein. Wir haben momentan erst vier Missionen des Spiels bestritten und etwas über fünf Stunden im Spiel verbracht. Daher halten wir uns mit einer finalen Aussage zur Qualität der Story und den späteren Aufträgen noch zurück. Sehr wohl lässt sich aber schon jetzt beobachten, dass die überarbeiteten Zauber und neuen Gadgets für die beiden spielbaren Charaktere Corvo und Emily noch mehr Biss ins Spiel bringen.

Dishonored 2: PC-Test mit Technik-Tücken, erster Ausblick auf die Wertung - Jetzt schon kaufen oder auf Patches warten? (8) Quelle: PC Games Besonders Schleich-Fans und solche Spieler, die ihre Gegner gerne auf nicht-tödliche Weise aus dem Weg räumen, erhalten im Vergleich zum Vorgänger viel mehr spannende Werkzeuge an die Hand. Zu einfach wird Dishonored 2 uns zumindest beim lautlosen Vorgehen dennoch nicht, denn die Gegner-KI ist auf Zack und reagiert fast schon hellhörig. Auch entdeckt sie den Spieler nun viel schneller als im Vorgänger, etwa wenn er um Ecken späht. Perfekt ist sie freilich nicht, wirkt aber bei weitem nicht so irrational wie die Verhaltensroutinen der Zivilisten, die teils seltsam auf unsere Anwesenheit reagieren. Zusammen mit einem bis jetzt sehr flüssigen und guten Spielgefühl und der Option, alle Aufträge auf zwei unterschiedliche Weisen zu erfüllen, riecht bei Dishonored 2 derzeit alles nach einem Hit. Zumindest wenn wir unserer Nase trauen können. Wäre da nur nicht der leichte Fäulnisgeruch, der über der PC-Version schwebt ...

Dishonored 2-Wertungstendenz und extra lange Meinungskästen

78-92 (PC)

88-92 (PS4/Xbox One)