Die Entwickler des Action-Adventure Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern arbeiten an einem kostenlosen Update für das Spiel.

Mit diesem Update wird der "New Game+"-Modus eingeführt, in welchem ihr mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad nach Abschluss des Spiels noch einmal spielen und weitere Errungenschaften freischaltet, während ihr euch noch gefährlicheren Herausforderungen stellt. Das Update bringt außerdem noch mehr Einstellungen bei den Schwierigkeitsgraden mit sich. So werdet ihr das Spiel noch mehr auf euren Spielstil anpassen können. Weitere Details zu diesem Update sollen in Kürze folgen.

Außerdem veröffentlichten die Entwickler ein neues Video, in dem sie darüber sprechen, wie viele Freiheiten die Spieler in Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske haben. Im Prinzip soll jeder das Spiel so spielen können, wie er es möchte. Darunter beispielsweise völlig friedlich, ohne jemanden zu töten, als Berserker, der alles in seinem Weg auslöscht oder sehr vorsichtig.

Besitzt ihr Dishonored 2? Wenn ja, wie seid ihr im Spiel vorgegangen?

Quelle: Bethesda