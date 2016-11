Dishonored 2: Schick im Spiel - Die Mode des Action-Adventures

Als Spieler mag man sich nicht viele Gedanken um die Mode in Computerspielen machen. Doch, wer darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, der wird schnell feststellen, dass die Kleidung, die Charaktere in Spielen tragen, meist von den Designern mit Bedacht gewählt wurden, um einen bestimmten Stil auszudrücken und die Atmosphäre zu unterstützen.

So auch im kommenden Spiel Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Hierzu erklärt das Entwicklerstudio: "In Dishonored 2 haben wir uns von verschiedenen Quellen inspirieren lassen, um unserem klassischen viktorianischen Stil einen Hauch südlichen Charmes zu verleihen. Ein gutes Beispiel britischer Schneiderkunst ist Burberry. Dieses Schneiderhaus, welches 1879 die erste Garbadine webte, ist immer noch Spitzenreiter im Bereich maßgeschneiderter Anzüge, die Form und Funktion mit herausragender Technik verbinden. Auch die Pulp-Kultur fließt in unsere Konzepte ein. Zeichner und Illustrator J. C. Leyendecker zeichnete dutzende von Figuren und legte dabei besonderen Wert auf ihre Silhouetten. Er war ein Meister darin, Falten entsprechend des Gewichts und der Dicke eines Stoffes fallen zu lassen. Je nach Form und Anatomie unserer Charaktere verhält sich ein Kleidungsstück also anders. Wir denken in dieser Hinsicht wie Schneider: wir machen uns Gedanken um die Silhouette und den Schnitt eines Kleidungsstücks, den Faltenwurf oder sogar den Schnitt einer Manschette."

Die Designer haben also sehr bewusst auf den Kleidungsstil geachtet. Er muss zum Alter der Person passen, zur Epoche, er muss die Atmosphäre unterstützen und die Spielwelt auch in der Mode widerspiegeln. Hinzu kommt, dass es in Dishonored 2 verschiedene Fraktionen gibt, die alle auch durch ihre Kleidung anders dargestellt werden und anhand dieser Kleidung auch zugeordnet werden sollen.

Auch der Charakter der Spielfiguren soll durch deren Kleidung gezeigt werden. Delilah beispielsweise vereint in ihrem Look das Düstere mit dem Geheimnisvollen. Ihr Kostüm zeigt daher eine Verschmelzung verschiedener Formen, die dies repräsentieren sollen - dreieckige Formen sowie runde, weibliche Formen als Kontrast.

Emily Kaldwin stellte eine Herausforderung dar, da sie einerseits die Würde einer Kaiserin mit dem Geheimsvollen eines zweiten Lebens mischt. Corvo Attano hat sich seit dem ersten Teil ebenfalls verändert. Er ist älter geworden und auch diese Veränderung wird mit dem neuen Kleidungsstil repräsentiert.

Ihr könnt ab dem 11. November selbst im Spiel mal darauf achten, wie sich die Kleidung auf die Atmosphäre auswirkt.