Bis zur Veröffentlichung von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske im November ist es nun nicht mehr lange hin - bedachten uns die Entwickler von Arkane Studios schon kürzlich mit schicken Artworks zur Überbrückung der Wartezeit, legt das Studio heute mit einigen Konzept- und Rendergrafiken nach, die unter anderem die Waffen und Fähigkeiten im Spiel abbilden. Darunter finden wir Emilys Armbrust, die, inspiriert von Musikinstrumenten wie der Violine und der Leier, eine femininere Ausgabe der Armbrust von Protagonist Corvo darstellt. Ebenfalls abgebildet sind die Konzeptgrafiken der Schwerter für die sogenannte Heuler-Gang, für die sich Art Director Sébastien Mitton laut eigener Aussage von den Scheren inspirieren ließ, die seine Oma früher für Handarbeiten nutzte. Das Schwert des Spielers wurde als Kombination aus Butterfly- und Klappmesser laut Mitton so realistisch wie möglich konzipiert.

Auch zahlreiche Apparaturen sind in Dishonored 2 wieder mit von der Partie, darunter Arc Pylonen, Walöltanks, die sich dieses Mal auch werfen und somit als Projektil einsetzen lassen und Armbrustpfeile, die als Mischung aus Flöte, Glühbirne und Insekt eine skurrile Figur abgeben. Eine besondere Linse, das sogenannte Timepiece-Device, soll dem Spieler derweil in einer Mission die Möglichkeit geben, in die Vergangenheit zu schauen. Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske soll am 11. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für weitere Informationen, Bilder und Trailer rund um das Action-Adventure haltet ihr auch in Zukunft einfach unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Quelle: Pressemeldung