Dishonored 2: Schleppender UK-Start im Vergleich zum Erstling

Seit Ende der vergangenen Woche ist Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske nun offiziell im Handel - nach dem ersten Wochenende wird es wie gewohnt Zeit, eine erste Verkaufsbilanz zu ziehen. Und die fällt, ähnlich zum Fall des kürzlich erschienenen Call of Duty: Infinite Warfare, gar nicht mal so gut aus - zumindest im Vergleich zum direkten Vorgängertitel Dishonored: Die Maske des Zorns. Wie Eurogamer berichtet, hat der Nachfolger rund 38 Prozent weniger Exemplare verkauft, als das Action-Adventure aus dem Jahr 2012 - das liegt zum Teil natürlich an der gestiegenen Zahl digitaler Verkäufe, die von der Seite GFK Chart Track nicht berücksichtigt werden, trotzdem hat das Spiel im Vergleich zum Vorgänger offenbar starke Verkaufseinbußen zu verzeichnen. Dishonored 2 setzte sich auf Platz vier der britischen Verkaufscharts hinter die Spiele Battlefield 1, FIFA 17 und Call of Duty: Infinite Warfare, das derzeit den ersten Platz für sich beansprucht.

Die zurückgegangenen Verkäufe könnten zum Teil möglicherweise auch eine Antwort auf die aktuell kursierenden Berichte über Performance-Probleme von Dishonored 2 auf dem PC sein - während der zuständige Game Director von den Arkane Studios kürzlich seine Besorgnis über die technischen Probleme einiger Spieler äußerte, möchte das Studio in Kürze einen Patch nachreichen. Wer erfahren möchte, wie sich das Spiel grundsätzlich schlägt, kann bereits ein erstes Fazit in unserem Vorab-Test einsehen. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Via Eurogamer