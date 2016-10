Dishonored: ​Entwickler über mögliche Virtual-Reality-Ableger

Mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske kommt im November der direkte Nachfolger des im Jahr 2012 veröffentlichten Originals Dishonored: Die Maske des Zorns. Im Gespräch mit Gamesradar hat Level Designer Christophe Carrier vom Entwickler Arkane Studios sogar recht ausführlich über einen möglichen Virtual-Reality-Ableger von Dishonored gesprochen. Die bloße Idee sei ein "Level-Design-Traum", so Carrier - im Spiel angewandte Fähigkeiten wie die Kurzstrecken-Teleportation seien "schnell in die virtuelle Realität transferierbar und könnten sofort Spaß machen." Die Portierung eines bereits bestehenden Dishonored-Spiels solle man dabei aber nicht erwarten. "Deine einzige Möglichkeit der Fortbewegung wäre die Teleportation", so Carrier, der hinzufügt: "Du müsstest aber auch auf viele Finisher-Moves verzichten, denn diese sind animiert - und das willst du nicht, weil du dich dann übergibst."

Abseits des puren Gameplays komme es aber überhaupt auch auf ganz andere Aspekte an, die in der virtuellen Realität an Bedeutung gewinnen, so Carrier: "Wenn ich mir Dishonored in VR vorstelle, möchte ich natürlich in einem Raum wie der Clockwork Mansion sein und die Zahnräder und andere Objekte aus der Nähe sehen, weil sie wunderschön und einzigartig sind" - besagte Clockwork Mansion hatte der Entwickler erst kürzlich in einem Gameplayvideo vorgestellt. "Teil der VR-Erfahrung ist, an einem Ort zu sein. Nicht nur das Spielen selbst, sondern einfach nur an einem Ort zu sein, die Szenerie anzusehen und Objekte zu manipulieren", erklärt Carrier abschließend. Ein Dishonored-VR-Spiel sei vermutlich, sollte es überhaupt passieren, eine speziell auf das Format Virtual Reality zugeschnittene Erfahrung - an eine Portierung bereits bestehender Titel für VR glaubt Carrier eher nicht.

Dishonored 2 soll am 11. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für weitere Informationen, Bilder und Trailer zum Action-Adventure besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Gamesradar via Giga