Dishonored 2: Emily Kaldwin lässt es im neuen Trailer krachen

Am 11. November erscheint mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske das Sequel zu einem der interessanteren Schleichspiele der jüngsten Zeit.

Im Spiel verkörpert ihr einerseits den bekannten Helden Corvo Attano aber auch die Imperatorin Emily Kaldwin, welche in ein großes Abenteuer gezogen wird, das sie nur durch die Hilfe und Ausbildung von Corvo bestehen kann. Emily Kaldwin verfügt über ganz besondere Fähigkeiten, welche ihr im Verlauf der Handlung gelegen kommen.

In einem neuen Trailer stellen die Entwickler des Action-Adventures Emily nun näher vor und zeigen, was sie alles drauf hat. Die Frau kann es dabei mit ihren Gegnern aufnehmen und stellt eine ernstzunehmende Gegenspielerin dar, die man nicht unterschätzen sollte. Im Video spricht Game Director Harvey Smith über die Motivation der Heldin, sich in das Abenteuer zu stürzen. Ihr Fähigkeiten, darunter Domino, mit der sie das Schicksal zweier NPCs miteinander verbinden kann, wodurch beiden dasselbe zustößt, werden ebenfalls gezeigt.

Wollt ihr Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske selbst spielen, dann müsst ihr euch noch bis zum 11. November gedulden, wenn das Spiel für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Quelle: Gamespot