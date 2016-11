Dishonored 2: ​Die Collector's Edition im Unboxing-Video

Am morgigen Freitag ist es endlich so weit: Mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht Bethesda den Nachfolger zu dem Originalspiel Dishonored: Die Maske des Zorns aus dem Jahr 2012 - Fans und Sammler haben dabei die Option, neben der Standardversion zu einer speziellen Collector's Edition zu greifen. PC-Games-Redakteur Simon Fistrich hat seine Hände bereits an ein Exemplar der begehrten Sammleredition bekommen, und präsentiert euch im Unboxing-Video, was alles im Paket enthalten ist. Dishonored-Fans dürfen sich neben dem Spiel in der Steelbook-Variante auf ein stilechtes Propagandaposter, ein Replik des Ringes von Emily Kaldwin, und eine Nachbildung der ikonischen Maske von Protagonist Corvo Attano freuen. Nebenbei gibt es einige digitale Zusatzinhalte in Form von Knochenartefakten im Spiel sowie das vollständige erste Dishonored in seiner Definitive Edition.



Obwohl Dishonored 2 bereits morgen erscheint, dauert es bis zum großen Test von PC Games noch ein Weilchen, weil sich Publisher Bethesda wie schon bei anderen Titeln in diesem Jahr dazu entschieden hat, erst sehr spät Testmuster vom Spiel auszugeben. Wer die Wartezeit überbrücken will, kann sich schon einmal die PS4-Trophäenliste, den offiziellen Launch-Trailer oder ein Video zu Gemüte führen, dass die deutschen Synchronsprecher vorstellt. Wer sich das Spiel kauft, kann sich derweil schon einmal auf einen massiven Day-1-Patch einstellen. Für weitere Informationen rund um Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.