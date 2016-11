Dishonored 2: ​Performance-Probleme werden aktuell überprüft

Es zehrt natürlich etwas am Spielspaß, wenn man sich ein neues Computerspiel kauft und beim Spielen mit Performance-Problemen wie Rucklern zu kämpfen hat. So aktuell beim heute erschienenen Schleichspiel meets Action-Adventure Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske geschehen.

Vor allem diejenigen, die eine AMD-Grafikkarte nutzen, sollen mit deutlich spürbaren Framerate-Einbrüchen zu kämpfen haben. Dadurch läuft das Spiel nicht mehr flüssig und es kommt zu Rucklern. Die Performance soll teilweise um die Hälfte einbrechen. Allerdings scheinen nicht alle AMD-Besitzer dieses Problem zu haben.

Bethesda und die Arkane Studios sind sich der Situation bewusst. Arkanes Co-Creative Director Harvey Smith meldete sich über Twitter zu Wort und erklärte, dass die Entwickler dieses Problem aktuell untersuchen und baldmöglichst eine Lösung bereitstellen wollen. Wer von den Performance-Einbrüchen betroffen ist, soll sich an den Support melden. Denn je mehr Informationen das Team erhält, desto einfacher ist es, das Problem auszumachen und zu beheben.

Außerdem wunderten sich viele Spieler darüber, dass die Xbox-One- und die Playstation-4-Version von Dishonored 2 einen Day One Patch erhielt, die PC-Version aber nicht. Die Arkane Studios erklären, dass die meisten Fixes dieses Update bereits in der PC-Version enthalten seien und ein Day One Patch daher nicht nötig war. Weitere Updates zum Spiel sollen allerdings folgen.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist seit heute für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

Quelle: WCCFTech