Dishonored 2: Erfahrt im neuen Trailer mehr zur Welt und den Bewohnern

Am 10. November erlebt ihr in der Rolle des Assassinen Corvo und der Kaiserin Emily Kaldwin ein neues Abenteuer in derselben Welt, in welcher schon das erste Dishonored angesiedelt war.

Wollt ihr mehr über diese Welt erfahren, dann schaut euch den neuesten Trailer zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske an. Denn in diesem wird das "Buch von Karnaca" geöffnet, in welchem alle Informationen zum neuen Spielgebiet Karnaca und dessen Bewohnern verzeichnet sind. Ihr erfahrt, warum es Corvo und Emily nach Karnaca verschlägt und wie die Geschichte überhaupt ihren Anfang nahm.

Ihr entscheidet dann im Spiel, wie sich das Schicksal des Kaiserreichs entwickelt. Als Emily Kaldwin oder Corvo bereist ihr die legendären Straßen Dunwalls, um Karnaca zu erreichen, welches einst eine prächtige Küstenstadt war. Dort hoffen die beiden herauszufinden, wie Emily ihren Thron zurückerobern kann. Das Zeichen des Outsiders verleiht ihnen dabei übernatürlich Kräfte. Doch werden diese ausreichen, das Ziel zu erreichen?

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 10. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.