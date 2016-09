Nicht mehr lange, dann wird der düstere Held Corvo wieder ein neues Abenteuer im Action-Adventure Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erleben. Dabei geht er mit seinen Feinden alles andere als zimperlich um, wodurch es schonmal recht blutig zugehen kann.

Dass man auch als Spieler in Deutschland auf nichts verzichten muss, erklärte nun Bethesda Softworks in einer Pressemeldung. Dishonored 2 erscheint hierzulande komplett ungeschnitten. Die Altersfreigabe wird "ab 18 Jahren" sein. Damit bekommt ihr also auch die etwas heftigeren Szenen zu Gesicht.

Sehr interessant für alle, die lieber die englische Version spielen: Auf der Disc wird nicht nur die deutsche Sprachfassung enthalten sein, sondern zusätzlich auch die englische. Ihr entscheidet also, in welcher Sprache ihr das rund 20-stündige Abenteuer erleben möchtet. Wie sich die deutsche Fassung anhört, könnt ihr anhand des Trailers sehen, der kürzlich veröffentlicht wurde. Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.