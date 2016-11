Dishonored 2: Video stellt die bekannten deutschen Synchronsprecher vor

Von Bethesda Softworks gibt es heute ein neues Video zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. In dem knapp vier Minuten langen Clip erfahren wir mehr über die aufwendigen Synchronisierungsarbeiten in einem Hamburger Tonstudio. Aufnahme und Bearbeitung der nicht weniger als 32.000 Dialogzeilen dauerten über einen Monat. Beteiligt waren 55 Synchronsprecher. Corvo Attano wird von Manfred Lehmann (unter anderem Bruce Willis) gesprochen, Emily Kaldwin von dessen Tochter Dascha Lehmann (Keira Knightley), der verrückte Erfinder Kirin Jindosh von Hans-Georg Panczak (Mark Hamill) und der Outsider - wie bereits in Teil 1 - von Kim Hasper (James Franco).

Die für die deutsche Synchronisation von Dishonored 2 verantwortliche Senior Localization Managerin Ruth Granados-García freut sich insbesondere darüber, die beiden Lehmanns gewonnen zu haben. Schließlich sind Corvo und Emily ebenfalls Vater und Tochter. Man merke der deutschen Fassung dieses familiäre Verbindung an. Davon können wir uns schon in Kürze selbst überzeugen. Dishonored 2 erscheint am 11. November für PC, PS4 und Xbox One, also diesen Freitag. Wer die verbleibenden Tage noch zur Vorbestellung nutzt, erhält den Bonus-DLC "Paket des Kaiserlichen Assassinen" und Dishonored (1) - Definitive Edition.