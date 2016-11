Dishonored 2 ist zum Test in der Redaktion eingetroffen, auf PC, Playstation 4 und Xbox One - doch bis wir eine Wertung für euch haben, wird es noch etwas dauern. Damit ihr trotz der misslichen Review-Embargo-Umstände rechtzeitig zum Dishonored 2-Release eine informierte Kaufentscheidung treffen könnt, werden wir euch trotzdem schon vorab so viele Infos, Videos und Anspiel-Eindrücke wie möglich an die Hand geben - und zwar ab morgen, dem 10. November 2016. So sehen unsere Review-Pläne rund um den Dishonored 2-Release aus:

Donnerstag

Fazit nach zehn Stunden: Erster Anspiel-Bericht mit Vorab-Fazit auf Basis der fertigen PS4-Fassung - Lohnt es sich, Dishonored 2 zu kaufen?

Video-Grafikvergleich PC/Xbox One/PS4

Video-Grafikvergleich PC: Minimale/maximale Details

Freitag

Dishonored 2 PC-Check: Wie gut sind Technik, Performance & Co?

Let's-Play-Video aus der Redaktion

Montag

Dishonored 2-Test mit finaler Wertung

Für den Test nehmen wir uns die nötige Zeit, gerade auch weil wir die PC-Version genauestens ins Auge nehmen wollen. Wer schon zum Dishonored 2-Release vor dem Wochenende zuschlagen möchte, der kann sich anhand unserer Videos und dem Vorab-Fazit bereits ein gutes Bild von den Qualitäten des Action-Schleichspiels machen. Wir hoffen, damit in eurem Sinne zu handeln und das Bedürfnis nach Kaufberatung mit unserem Qualitätsanspruch für Tests auszubalancieren. Natürlich versorgen wir euch rund um den Release auch mit allerlei aktuellen Informationen zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, wie zuletzt etwa über die Denovu-Kopierschutz-Debatte.



Noch Fragen?

Als besonderen Service bieten wir euch an, unseren Testern in den Kommentaren eure Fragen zu Dishonored 2 zu stellen. Was brennt euch unter den Nägeln, welche Infos sind für euch vor dem Kauf entscheidend? Schreibt uns, wir beantworten alles. Beachtet aber, dass wir viele handfeste Infos zur PC-Fassung und dem Spielgefühl bereits anhand der letzten Vorschauversion beantwortet haben.