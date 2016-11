Dishonored 2: Protagonist Corvo im neuen Spotlight-Trailer

Arkane Studios hat einen weiteren Spotlight-Trailer zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht. Im Blickpunkt steht dieses Mal Corvo Attano mit seinen neuen beziehungsweise verbesserten Fähigkeiten. Der Maskenträger war bereits im Originalspiel der einzige Protagonist. In Dishonored 2 übernimmt der Spieler von Zeit zu Zeit zusätzlich die Kontrolle über Corvos Tochter Emily Kaldwin. Auch zu Emily existiert ein entsprechender Spotlight-Trailer.

Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 für PC und Konsolen. Wer vorbestellt, erhält bereits am Vortag Early Access. Als weitere

Preorder-Boni winken der DLC "Paket des Kaiserlichen Assassinen" mit einigen Ingame-Goodies und die Definitive Edition von Teil 1. Dishonored 2 ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: als Standard Edition und als besser ausgestattete Collector's Edition (plus Corvos Maske, Emilys Ring, Karnaca-Propagandaposter). Ein Season-Pass wird bislang nicht angeboten. Über Post-Launch-Inhalte ist dementsprechend auch noch nichts bekannt. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Dishonored 2.