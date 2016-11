Wenige Tage vor Release von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist nun bereits die Liste mit allen Trophäen aufgetaucht. Besitzer der PS4-Version können demnach insgesamt 51 Errungenschaften einheimsen, darunter zwei in Gold und eine in Platin. Insbesondere an Platin dürften sich die allermeisten Trophäenjäger ihre Zähne ausbeißen, in vielen Fällen wohl vergeblich. Um Platin zu erringen, müssen alle anderen 50 Errungenschaften gesammelt werden.

Das bedeutet, Dishonored 2 muss nicht nur mit beiden zur Auswahl stehenden Charakteren (Corvo Attano und Emily Kaldwin) komplett durchgespielt werden, was durchaus noch mach- und schaffbar klingt. Die Durchläufe, jeweils einer, müssen darüberhinaus aber auch noch absolviert werden, ohne gesehen zu werden (Shadow) und ohne einen Gegner zu töten (Clean Hands). Wer den Vorgänger kennt, kann sich in etwa ausmalen, was ihn erwartet. Noch bleiben einige Tage um mit diesem zu Trainieren. Dishonored 2 erscheint am 11. November. Weitere News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Dishonored 2.

Quelle: PSN-Profiles (mit kompletter Trophäenliste)