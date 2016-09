Dishonored 2: Die "Clockwork Mansion" im neuen Gameplay-Video

Am 11. November 2016 erscheint Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Internet sind nun zwei neue Gameplay-Videos aufgetaucht, die einen Einblick in die "Clockwork Mansion" geben. Die präsentierten Spielszenen stehen dabei aus der Perspektive von Protagonist Corvo Attano sowie der Kaiserin Emily Kaldwin zur Verfügung. In Dishonored 2 kann der Spieler erstmals zwischen diesen beiden spielbaren Charakteren wählen.



Die Geschichte von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske soll einen Umfang von rund 20 Stunden bieten, wie kürzlich bekannt gegeben wurde. Wie bereits im Vorgänger haben die Spieler völlige Freiheit, wie sie im Kampf vorgehen möchten. Sie können sich heimlich einen Weg durch das Spiel bahnen oder sich voller Action durch die verschiedenen Gegner kämpfen. Die Geschichte von Dishonored 2 reagiert dabei auf die Entscheidungen, die der Spieler im Verlauf der Kampagne trifft. In der deutschen Synchronisation wird Corvo Attano von Manfred Lehmann - unter anderem die Synchronstimme von Bruce Willis - vertont. Weitere Meldungen zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske findet Ihr auf unserer Themenseite.