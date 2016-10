Dishonored 2: Neuartige Missionsstruktur im Video erklärt

Von Bethesda Softworks und Arkane Studios gibt es heute einen neuen Trailer zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Darin wird die Missionsstruktur des Action-Adventures erklärt. Grundsätzlich laufen Missionen ähnlich ab wie im Originalspiel. Corvo und die dieses Mal ebenfalls spielbare Emily infiltrieren (oder stürmen) zunächst ein stark bewachtes Gebäude oder einen anderen Schauplatz, und erledigen dann dort ihren Auftrag. Meist ist eine wichtige Zielperson zu eliminieren, oder ein Gegenstand zu entwenden.

In Dishonored 2, und das ist neu, hat jede Mission ihr eigenes "episches Thema". Als Beispiele werden "multiple Ziele, Zeitreisen, ein Haus mit sich bewegenden Teilen oder ein Museum, das die alternative viktorianische Welt näher beleuchtet" genannt. Das soll dem Spieler noch mehr Möglichkeiten an die Hand geben, seinen eigenen Spielstil umzusetzen. Wie und vor allem ob das in der Praxis so gut funktioniert, wie es sich anhört, erfahren wird schon in einem knappen Monat. Dishonored 2 erscheint am 11. November für PC, PS4 und Xbox One. Weitere Infos zum Stealth-Sequel gibt's wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Dishonored 2.