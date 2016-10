Unter dem Motto "Nimm, was dir gehört" veröffentlichte Publisher und Entwickler Bethesda heute einen Live-Action-Trailer zum kommenden Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Im Video sieht man die beiden Protagonisten Emily Kaldwin und Corvo Attano in spektakulärer Weise gegen verschiedene Gegner kämpfen, um am Ende der wahnsinnigen Hexe Delilah gegenüber zu stehen, die sich den Thron von Emily unter den Nagel gerissen hat. Den vollständigen Trailer könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

Zum ersten Mal bekommen Spieler auch die deutschen Stimmen der beiden Hauptcharaktere zu hören. Während Corvo Attano von Synchronsprecher Manfred Lehmann - unter anderem bekannt als Stimme von Bruce Willis - vertont wird, erhält Emily Kaldwin die Stimme von Dascha Lehmann - Tochter von Manfred Lehmann und Synchronstimme von Keira Knightley - in Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Bethesda verspricht ein "hochkarätiges Ensemble deutscher Sprecher" für den kommenden Stealth-Action-Titel.

In Dishonored 2 schlüpft der Spieler erneut in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Dabei kann nun zwischen den beiden Charakteren Corvo Attano und Emily Kaldwin ausgewählt werden. Die Protagonisten reisen von Dunwall in die glanzvolle Küstenstadt Karnaca, in der der Schlüssel für Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen liegt. Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.