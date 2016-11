Dishonored 2: Der Launch-Trailer - Emily sticht zu

Am kommenden Donnerstag, den 11. November 2016 erscheint mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske der nächste Ableger der Stealth-Action-Reihe der Arkane Studios für PC, PlayStation 4 und Xbox One offiziell im Handel. Passend dazu hat nun Publisher Bethesda einen Launch-Trailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf das Abenteuer mit den Protagonisten Corvo Attano und Emily Kaldwin anheben soll:



Darüber hinaus dürfen Vorbesteller der Day One Edition von Dishonored 2 bereits einen Tag vor dem offiziellen Start loslegen. Zudem erhalten diese ein exklusives Paket des Kaiserlichen Assassinen mit speziellen Spielinhalten. Dazu gehören zwei verschiedene Artefakte (Duellantenglück und Günstling des Nichts), ein virtuelles Buch sowie 500 Münzen, die auf dem Schwarzmarkt ausgegeben werden können. Publisher Bethesda hat die unterschiedlichen Vorbesteller-Extras in einer Grafik übersichtlich zusammengefasst.

Die Inhalte des Vorbesteller-Pakets im Überblick. Quelle: Bethesda Erst heute wurde bekannt, dass zum Launch von Dishonored 2 ein rund 9 GB großer Day-One-Patch zur Verfügung stehen wird, der viele verschiedene Aspekte des Spiels verbessert. Ab Donnerstag werden wir von PC Games euch mit einem ersten Fazit nach zehn Stunden Spielzeit und verschiedenen Grafikvergleich-Videos versorgen. Den ausführlichen Test werden wir voraussichtlich am kommenden Montag veröffentlichen. Weitere Meldungen und Videos zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske findet Ihr auf unserer Themenseite.