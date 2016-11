Dishonored 2: Großer Day-1-Patch mit vielen Technik-Optimierungen

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint an diesem Freitag für PC, PS4 und Xbox One. Die Konsolenfassungen sind wie üblich schon vor dem offiziellen Release-Termin vereinzelt im Einzelhandel erhältlich. Deshalb können wir euch auch bereits mit Details zum heutzutage beinahe obligatorischen Day-1-Patch für Dishonored 2 versorgen. Der Umfang fällt mit herunterzuladenden 9 Gigabyte ziemlich deftig aus. Dieser Wert gilt für PS4 und Xbox One gleichermaßen. Bei der PC-Fassung dürfte es vermutlich nicht anders aussehen.

Der erster Patch für Dishonored 2 soll für Optimierungen bei Bildrate, Texturen-Streaming, Schattenqualität, Ladezeiten und Tonabmischung sorgen. Außerdem wird ein zusätzlicher Status-Bildschirm in der Mitte einer Mission und Vorschau-Screenshots für abgelegte Speicherstände ergänzt. Und natürlich werden auch noch vorhandene Bugs gefixt. Diese Aufstellung stammt von dem Reddit-User "LegalTRR" und ist möglicherweise unvollständig. Das offizielle Changelog liegt noch nicht vor. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Dishonored 2. Der Test lässt noch einige Tage auf sich warten, da Bethesda Softworks vor Release keine Testmuster mehr zur Verfügung stellt.

Quelle(n): Reddit, Press-Start