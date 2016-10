Dishonored 2: Großer BAFTA ​Live-Stream gleich auf Twitch

In wenigen Tagen erscheint am 11. November 2016 mit Dishonored 2 der Nachfolger des preisgekrönten Stealth-Abenteuers von Bethesda und den Arkane Studios. Die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) lädt am heutigen Sonntag, den 23. Oktober 2016 ab 18:30 Uhr zu einer großen Vorstellung ein. Auf Twitch kann das Event, welches im Londoner Princess Anne Theatre stattfindet, live mitverfolgt werden.

Es wird unter anderem eine Präsentation geben. In Gesprächen soll es um die folgenden Themen gehen: die Entstehung von Karnaca, die Entwicklung von Emily und ihren Fähigkeiten, Corvo altbekannt aber doch neu gestalten, Level Design und noch mehr. Der Stream ist bis ungefähr 19:45 Uhr geplant. Schaltet doch ein und vielleicht erlebt ihr sogar die ein oder andere unangekündigte Überraschung.

Mehr Interessantes rund um Dishonored 2, das am 11. November 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheint, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Dort gibt es neben News wie "Entwickler über mögliche Virtual-Reality-Ableger" auch weitere interessante Infos, Screenshots und Videos.