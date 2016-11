Dishonored 2: Gold-Status erreicht, PC-Anforderungen bekannt gegeben

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist "fertig". Entwickler Arkane Studios hat am gestrigen Abend stolz das Erreichen des sogenannten Gold-Status bekannt gegeben. Tatsächlich abgeschlossen sind die Arbeiten damit aber wohl kaum. Deshalb auch die Anführungszeichen. Über einen etwaigen Day-1-Patch für Dishonored 2 liegen zwar noch keinerlei Informationen vor. Allerdings ist ein solcher bei Produktionen dieser Größenordnung heutzutage beinahe schon obligatorisch.

Ebenfalls bereits verkündet wurden die finalen PC-Systemanforderungen für Dishonored 2. Die fallen im Großen und Ganzen erwartungsgemäß aus. Um das Stealth-Sequel mit höchsten Grafikeinstellungen genießen zu können, sollte aktuelle Hardware vorhanden sein. So wird beispielsweise eine Grafikkarte vom Kaliber Nvidia GeForce GTX 1060 beziehungsweise AMD Radeon RX 480 "empfohlen". Üblicherweise sind diese Angaben auf die gängige 1080p-Auflösung gemünzt. Ein Urteil über die Performance lässt sich aber wohl erst in ein paar Tagen fällen. Dishonored 2 erscheint am 11. November für PC, PS4 und Xbox One.

Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7/8/10 (64-Bit) Windows 10 64-Bit) CPU Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 Intel Core i7-4770 / AMD FX-8350 RAM 8 GB 16 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7970 Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 VRAM 2 GB (Nvidia) / 3 GB (AMD) 6 GB (Nvidia) / 8 GB (AMD) Festplatte 60 GB 60 GB



Quelle: Bethesda Softworks