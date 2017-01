Humble Store: Dirt Showdown gratis zum Start des großen Winter Sale

Im Humble Store finden seit gestern Abend der große Winter Sale hat. In den kommenden knapp zwei Wochen sind dort zahlreiche PC-Spiele um bis zu 90 Prozent herabgesetzt. Das Codemasters-Rennspiel Dirt Showdown gibt's noch bis morgen Abend sogar geschenkt. Voraussetzung hierfür ist ein bestehender Humble-Account, der zudem mit Steam verknüpft werden muss. Kosten entstehen hierdurch aber nicht. Regulär werden für Dirt Showdown übrigens immerhin knapp 15 Euro fällig, die ihr jetzt sparen könnt.

Eine kleine Auswahl an herabgesetzten PC-Spielen im Humble Winter Sale: Rise of the Tomb Raider für 24,99 Euro, Doom für 19,79 Euro, The Witcher 3: Wild Hunt - GotY Edition für 29,99 Euro, Deus Ex: Mankind Divided für 16,79 Euro, Dark Souls 3 für 29,99 Euro, Falloput 4 für 19,79 Euro, Call of Duty: Black Ops 3 für 29,99 Euro, Just Cause 3 für 12,49 Euro, Life is Strange für 4,99 Euro und Stardew Valley für 11,19 Euro Euro. Sollte ihr im Humble Winter Sale nicht fündig werden, könnt ihr euch das parallel erhältliche Humble Overwhelmingly Positive Bundle ansehen.

Quelle: Humble Store