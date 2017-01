Dirt Rally: Codemasters kündigt PlayStation VR-Unterstützung an

Das Rennspiel DiRT Rally von Publisher Codemasters wird in Kürze ein Upgrade bekommen, das Unterstützung für PlayStation VR bieten wird. Der DLC für PlayStation 4 soll in den nächsten Wochen im PlayStation Store erscheinen. Zusätzlich wird die DiRT Rally VR Edition im Handel als Box erhältlich sein. Einen offiziellen Preis für den DLC wurde für Deutschland noch nicht bekannt gegeben. Laut dem Eurogamer wird die UK-Variante für 9.99 britische Pfund (etwa 11,50 Euro) im PlayStation Store erscheinen.

Mit dem neuen Spielmodus kann das gesamte Spiel mit allen Fahrzeugen, Strecken und Disziplinen vollständig in Virtual Reality gespielt werden. Im sogenannten Co-Driver-Modus kann ein zweiter Spieler über das TV-Gerät Anweisungen ablesen, die er an den VR-Fahrer direkt weitergeben kann. Codemasters hat zudem einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einige Einblicke in den VR-Modus von DiRT Rally gibt. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung. Weitere Informationen zu DiRT Rally findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Codemasters