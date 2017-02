Dirt 4: Offroad-Racer im Preview-Video

05.02.2017 um 17:15 Uhr Beim Dirt 4-Enthüllungsevent in London durften wir Codemasters' Offroad-Racer bereits ausprobieren. In unserem kommentierten Video seht ihr, wie Dirt 4 in Bewegung aussieht und erfahrt, was ihr vom im Juni erscheinenden Rennspiel mit Dirt: Rally-Motor erwarten könnt.

