Dirt 4: Im Entwicklertagebuch sprechen die Rennfahrer über Angstbewältigung

In einem neuen Video-Entwicklertagebuch zum kommenden Rennspiel Dirt 4 kommen bekannte Rallyefahrer zu Wort, die darüber sprechen, wie sie ihre Ängste in den Griff bekommen.

Denn in den Rennen müssen die Fahrer selbst unter den schlimmsten Wetter- und Streckenbedingungen die Kontrolle über ihre schnellen Boliden behalten. Im Rennspiel Dirt 4 werdet ihr dies anhand der beiden Modi Landrush und Rallycross in den Multicar-Rennen selbst erleben.

Der weltbekannte Rally-Fahrer Kris Meeke, der dem Entwicklerteam von Dirt 4 als Berater zur Seite steht, meint: "Man muss den Faktor Angst vergessen. Es geht einzig um gewinnen oder verlieren. Das ist die Kernessenz von Rally."

Petter Solberg, zweifacher FIA World Rallycross Champion und Handling-Berater für Dirt 4, erklärt: "Wenn du wirklich an dich glaubst, dann setzt du dich wieder ins Auto und gibst Gas... Ich habe drei Rennen hintereinander gewonnen, nachdem ich den wohl größten Unfall der Rally-Geschichte hatte. Was zählt ist, wie sehr man es wirklich will!"

Dirt 4 wird euch zwei Spielmodi bieten: Gamer und Simulation. Ihr entscheidet, wie realitätsnah ihr die Rennen haben möchtet. Mittels des Your-Stage-Systems ist es auch darüber hinaus möglich, eine beinahe unendliche Anzahl an Rally-Stages auf Knopfdruck zu erstellen. Damit erschafft ihr als erfahrener Spieler auch längere und technisch ausgefeilte Strecken. Neueinsteiger dagegen spielen erst einmal auf einfacheren und kürzeren Strecken.

Dirt 4 wird am 9. Juni für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

Quelle: Pressemeldung