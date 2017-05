Dirt 4: Erlebt das Supercar Racing und Rallycross-Rennen im neuen Trailer

Wer sich schon auf den Release des Rennspiels Dirt 4 freut, der kann seine Vorfreude durch den neuen Gameplay-Trailer steigern.

In diesem werden euch Supercar Racing in Lohéac Bretagne, Montalegre, Lydden Hill, Hell und Holjes gezeigt. Außerdem gibt es Rallycross-Rennen der Klassen RX2, Super 1600s, Gruppe B Klassiker und Crosskarts zu sehen. Bei Rallycross handelt es sich um ein Rundkursrennen mit mehreren Fahrzeugen, das auf unterschiedlichen Untergründen wie Schotter oder Asphalt stattfindet. Die Rennen sind sehr kurz und gehen über vier bis sechs Runden. Dabei muss jedes Fahrzeug mindestens eine sogenannte "Joker-Runde" fahren.

Dies ist eine Runde, die etwas länger als eine reguläre Runde dauert und oft zu spannenden Rad-an-Rad-Rennen führt, bei denen ihr taktisch vorgehen müsst, um den Sieg zu erringen. Zunächst müsst ihr aber vier Qualifizierungsrennen absolvieren, bevor die Top-Fahrer in den Semi-Finalen und im Finale gegeneinander fahren. Bei den Rennen sitzt ihr in den Autos der Supercar-Klasse der FIA World Rallycross Championship, bei denen es sich um Boliden mit 600 PS handelt, welche in unter zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Beratend zur Seite steht dem Entwicklerteam Petter Solberg, der zweifache FIA World Rallycross Champion.

Das Rennspiel Dirt 4 wird am 9. Juni für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Pressemeldung